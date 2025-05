Milano, al via il primo Festival dell’Adolescenza in dodici comuni dell'hinterland

Il festival avrà come testimonial Germano Lanzoni, noto al pubblico come attore de "Il Milanese Imbruttito" e promotore della proposta di legge d’iniziativa popolare “Quote generazionali”: un under 35 per ogni over 60 nei luoghi decisionali. La proposta, intitolata a Guglielmo Minervini, in onore del politico promotore dell'innovazione giovanile e padre della politica generativa, è attualmente al centro di una raccolta firme per raggiungere il quorum di 50.000 sottoscrizioni necessarie a portarla in Parlamento. L’obiettivo è riequilibrare la rappresentanza generazionale in Parlamento, Regioni e Comuni.