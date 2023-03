Fridays For Future, gli attivisti in piazza a Milano: "Chiediamo trasporti pubblici accessibili"

Il movimento Fridays For Future torna in piazza. Le manifestazioni contro il cambiamento climatico si terranno nel nostro Paese in più di 50 luoghi tra grandi città, capoluoghi di provincia e centri più piccoli. A "Mattino Cinque" i giovani attivisti, in collegamento da Milano, chiedono: "Trasporti pubblici accessibili perché la mobilità sostenibile è un primo passo non solo per migliorare la qualità della vita delle persone, ma per ridurre le emissioni".

"Vogliamo riprenderci il nostro futuro perché il pianeta sta bruciando", dichiara un altro attivista ai microfoni di Canale 5. "A breve nel nostro Paese non avremo più zone coltivabili per via della desertificazione dato che stiamo continuando a investire nel fossile. Per cui è necessario rivedere molte regole, le normative e la burocrazia. Si pensi - considera l'attivista - che il parco fotovoltaico più grande della Puglia è stato costruito in un solo anno, purtroppo è rimasto bloccato per 14 anni dalla burocrazia".

I cortei sono partiti intorno alle 9 da diverse città. A Milano, manifestazione da Largo Cairoli, a Napoli da Piazza Dante, a Torino da Piazza Castello, a Bologna da Piazza San Francesco, a Firenze da Piazza Santa Maria Novella. Ma l'appuntamento principale è nella Capitale, dove un corteo sfila in mattinata da Piazza Della Repubblica fino a piazza di Porta San Giovanni.