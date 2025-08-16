Tre morti e un disperso, weekend tragico nei fiumi lombardi

È gravissimo un altro ragazzo di 23 anni che si è tuffato sempre nel Ticino. È ricoverato in pericolo di vita al Policlinico San Matteo di Pavia dopo che venerdì sera, verso le 19, si è immerso nel tratto di fiume vicino al ponte tra Vigevano (Pavia) e Abbiategrasso (Milano). Alcune persone che si trovavano sulla riva lo hanno visto immobile in un punto in cui il livello dell'acqua è basso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che lo hanno riportato a riva e rianimato per poi trasportarlo in elisoccorso al San Matteo.