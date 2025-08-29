Brescia, avvistato sull'Adamello un gruppo di escursionisti vestiti da imbianchini: "Hanno verniciato di giallo il bivacco"

© Matteo Peroni
© Matteo Peroni
Il "blitz" a quota 3mila metri è stato documentato sui social. Ma nessuna azione dimostrativa: la tinteggiatura è stata concordata con il Cai
© Matteo Peroni
© Matteo Peroni
Sono saliti fino al Passo Brizio, a 3.147 metri di altitudine, non per scalare l'Adamello, ma per... verniciare. Protagonisti di questa particolare ascesa sono cinque escursionisti, che domenica 24 agosto si sono armati di rulli e pennelli e hanno raggiunto il bivacco Zanon Morelli, punto di appoggio per chi vuole "conquistare" la celebre vetta lombarda. Il gruppo ha colorato le pareti esterne del bivacco, che da grigio è passato a giallo, e poi ha pubblicato sui social le foto della propria opera.
Quella dei cinque escursionisti-imbianchini non è stata un'azione dimostrativa. Anzi: l'opera di tinteggiatura è stata concordata e portata a termine per conto del Cai di Brescia, sezione locale del Club alpino italiano. "Abbiamo portato su una scopa, delle candele, dei fiammiferi, nuove coperte, pittura, pennelli, rulli, libro firme e soprattutto tanta voglia di dare nuova vita a questo bivacco della nostra sezione", ha detto l'escursionista-youtuber Matteo Peroni, anche lui facente parte della "spedizione". Il gruppo - come riporta Il Dolomiti - non ha solamente verniciato l'esterno del bivacco, ma ha anche pulito l'interno della struttura, lasciando coperte nuove, fiammiferi, candele e un libro firme.
"Ci siamo dati tanto da fare, e nonostante la stanchezza siamo riusciti a portare a termine qualcosa che, in qualche modo, resterà nella storia grazie al nostro impegno", ha aggiunto Peroni, che sui suoi account social ha pubblicato le foto della verniciatura. "Il 24 agosto 2025 il bivacco Zanon Morelli del Cai di Brescia è ufficialmente giallo all'esterno e perfettamente pulito all'interno. Non ci vuole molto per lasciarlo così. Cinque ragazzi hanno dedicato 48 ore della loro vita per rinnovare questa struttura, senza chiedere nulla in cambio. Facciamo in modo che il loro lavoro non sia stato vano", ha scritto Peroni sui social.
Il Passo Brizio (3.147 metri) è un valico a cavallo del Pian di Neve e della Val d'Avio, in provincia di Brescia. Con il Passo di Salarno e il Passo Adamello, è una delle vie predilette per la salita all'Adamello (3.539 metri). Poco sotto il Passo Brizio c'è, appunto, il bivacco Zanon Morelli (ora riverniciato di giallo), punto di appoggio per chi vuole salire in vetta all'Adamello o raggiungere le altre cime che coronano il Pian di Neve. L'Adamello è un monte delle Alpi Retiche meridionali, in Val Camonica, e rappresenta la vetta principale dell'omonimo gruppo montuoso e dell'intera provincia di Brescia.
Commenti (0)