Brescia, avvistato sull'Adamello un gruppo di escursionisti vestiti da imbianchini: "Hanno verniciato di giallo il bivacco"

"Ci siamo dati tanto da fare, e nonostante la stanchezza siamo riusciti a portare a termine qualcosa che, in qualche modo, resterà nella storia grazie al nostro impegno", ha aggiunto Peroni, che sui suoi account social ha pubblicato le foto della verniciatura. "Il 24 agosto 2025 il bivacco Zanon Morelli del Cai di Brescia è ufficialmente giallo all'esterno e perfettamente pulito all'interno. Non ci vuole molto per lasciarlo così. Cinque ragazzi hanno dedicato 48 ore della loro vita per rinnovare questa struttura, senza chiedere nulla in cambio. Facciamo in modo che il loro lavoro non sia stato vano", ha scritto Peroni sui social.