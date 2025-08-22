Incidente in montagna in Trentino, donna precipitata davanti al figlio e muore

Un'escursionista è morta in Trentino, in val Rendena, per una caduta lungo il Sentiero dell'Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta. Secondo quanto riferisce il Soccorso alpino trentino, risiedeva a Rimini e aveva 62 anni. La donna stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è caduta per 150 metri fuori traccia, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante. Vani i soccorsi.