Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in val rendena

Incidente in montagna in Trentino, donna precipitata davanti al figlio e muore

22 Ago 2025 - 23:46
© Carabinieri

© Carabinieri

Un'escursionista è morta in Trentino, in val Rendena, per una caduta lungo il Sentiero dell'Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta. Secondo quanto riferisce il Soccorso alpino trentino, risiedeva a Rimini e aveva 62 anni. La donna stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è caduta per 150 metri fuori traccia, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante. Vani i soccorsi.

trentino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri