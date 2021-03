Teramo, perdono i genitori trentenni nel giro di 3 anni: per le piccole Chiara e Claudia i nonni raccolgono fondi

Dal Web

Sono rimaste completamente sole dopo che anche mamma Francesca è morta a 35 anni per tumore. Ma Chiara e Claudia, rispettivamente di 7 e 4 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo) continuano a disegnare un mondo a colori, attorniate dall'affetto dei nonni e degli zii. Le piccole avevano già perso papà Antonio nel 2018, sempre per un cancro e anche lui 35enne. Stessa sorte ora per la madre. E i parenti hanno aperto una raccolta fondi a favore delle due bimbe, per permettere loro di continuare a disegnare quel mondo a colori che realizzano sui fogli di carta, come quello scelto di copertina del crowdfunding.