Giorgia, rimasta sola a 24 anni: il Covid le ha portato via mamma e sorella 

Dal Web

Il padre lo aveva perso tre anni, per un tumore all'intestino. Da allora lei, la sorella Sara e la mamma Mariangela gestivano una piccola attività per mantenere tutta la famiglia, l’enoteca Nuovo Ciabot in Corso Italia, ad Acqui Terme (Alessandria). Ora Giorgia, 24 anni, è sola: il Covid in poche settimane ha portato via le sue "colonne" e le ha lasciato una montagna di debiti da gestire. Così è partita una raccolta fondi per aiutarla: "Un aiuto per Gio".