Emergenza coronavirus, scatta la raccolta fondi per i piccoli ospedali 

In trincea contro il coronavirus ci sono anche i piccoli ospedali, spesso dimenticati davanti ai colossi della salute in Italia. Ma anche chi lavora nelle piccole strutture si ritrova in prima linea per combattere la terribile epidemia che sta mettendo in ginocchio l'italia. E allora, per dare anche a loro un sostegno in un momento così difficile, scendono in campo la Fondazione Valter Longo Onlus Italia e la Create Cures Foundation negli Stati Uniti.