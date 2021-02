Genitori morti in montagna, raccolta fondi per la figlia supera 240mila euro

Dal Web

Ha raggiunto quasi 250mila euro la raccolta fondi sul sito GoFundMe a sostegno della bimba di 5 anni, figlia della coppia morta domenica sulle montagne della Valle Camonica. "Questa raccolta nasce per perseguire la missione di vita di Fabry e Vale, regalare a Martina un futuro felice come i due genitori avrebbero voluto fosse - ha scritto chi ha avviato la raccolta fondi -. Tutto il ricavato verrà utilizzato per sostenere la figlia della coppia".