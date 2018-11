L'amica: "Le sue denunce furono archiviate" - In un messaggio su Facebook un'amica della vittima parla proprio della situazione con quello stalker che la dottoressa aveva denunciato. "Quante volte sedute a ragionare di quell'uomo - si legge - quel maledetto che ti perseguitava. E non sono riuscita a risolverti questa cosa, e me lo porterò dentro tutta la vita. Ti voglio bene, donna e amica speciale... Ti voglio bene".



"Aveva presentato due denunce, ma erano state entrambe archiviate", ha aggiunto la donna. Quell'uomo la perseguitava "da diversi anni", la "osservava e seguiva, sempre e dappertutto. Si era intrufolato nella sua vita non sappiamo neanche come, con artifici e raggiri. Non era un suo ex, non avevano niente a che fare, era solo ossessionato da lei".



L'amore per il suo lavoro - Sul web si trovano encomi per il suo lavoro. "(...) Il valore aggiunto del reparto è la responsabile Dottoressa Ester Pasqualoni, - si legge in una lettera aperta pubblicata su una testata locale "I due punti" a novembre del 2014, - competente e preparata professionalmente, sempre al passo con i tempi nelle cure innovative e svolge il proprio lavoro con abnegazione e devozione, il tutto costellato da tanta umiltà. Inoltre la D.ssa Pasqualoni si spende costantemente nell’attuare una corretta sinergia fra i vari reparti, il laboratorio analisi, la radiologia ed altri settori presenti all’interno della struttura sanitaria".