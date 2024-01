Sulmona (L'Aquila): "Dorme al freddo: aiutiamolo a tornare a casa" | Gara di solidarietà per il clochard romeno

L'appello di una commerciante per il 44enne Relù ha permesso di raccogliere in un giorno i 500 euro necessari per farlo tornare dalla sua famiglia. "Non vedevo tanta gentilezza da tempo", ha detto

Bisognoso di aiuto e di cure mediche, con il solo desiderio di tornare a casa sua, in Romania, dalla figlia 18enne, Relù non sarebbe sopravvissuto alle temperature di questo gennaio. Ma all'appello di una commerciante del centro hanno risposto cittadini, volontari e membri della comunità romena che in un solo giorno hanno raccolto i 500 euro necessari per permettergli di riabbracciare la sua famiglia in patria. " Non vedevo tanta gentilezza da tempo ", il suo primo commento. "L'unione fa la forza e muove il mondo", la risposta, a conclusione della vicenda, della donna che per prima si è attivata per soccorrere l'uomo.

Tgcom24

La richiesta d'aiuto e la gara di solidarietà "Questo signore per terra con due cagnolini sono due notti che dorme fuori - è stato il primo appello lanciato via Facebook dalla commerciante di Sulmona - viene dalla Romania; ha una sua storia, non sono stata a indagare. Dorme fuori, al freddo sotto i portici. Non so in quale struttura sia andato, è stato rifiutato per i cani. Mi ha chiesto una coperta, gli ho portato un piumone. Ora un'altra notte fuori, i vigili gli hanno concesso un altro giorno, dopo dovrà andare via. Domani resta ancora qui, mi ha chiesto qualche pantalone pesante, maglie pesanti, solo questo. Vorrebbe tornarsene in Romania, ma non ha i soldi per farlo. Fatevi un giro, lo trovate per il corso, aiutatelo in qualche modo come potete".

E i sulmonesi e le associazioni di volontariato si sono subito attivati. Così, in meno di un giorno, è arrivato, sempre via Facebook, l'aggiornamento, con lieto fine, sulla storia di Relù. "E' stato accompagnato a San Benedetto del Tronto, da dove partirà per il suo Paese, la Romania. Vi ringrazio da parte sua per tutta la solidarietà che c'è stata, ha detto che non vedeva tanta gentilezza da tempo. E' bastato un post per far arrivare indumenti, cibo e anche un piccolo aiuto economico che gli permetterà di tornare al suo Paese. Grazie ai volontari della Croce rossa e a tutti coloro che hanno dato quello che potevano per aiutarlo. Grazie anche a chi è arrivato troppo tardi e non l'ha trovato... chi lo ha detto che a Sulmona non c'è solidarietà? L'unione fa la forza e muove il mondo".

Compagna di viaggio di Relù da Sulmona a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) Mariana Bortos dell'Asociația Socio-Culturală "Ovidiu" - Sulmona (Aq). "Relù - scrive - ringrazia tutti (persone e istituzioni) per sensibilità, solidarietà e carità. Verranno vaccinati i suoi due cagnolini e il 17 gennaio insieme partiranno per la Romania. Lui ha bisogno di cure mediche, ma soprattutto di tanto amore. La vita non è stata generosa con lui. Un grazie speciale va a chi ha segnalato, attivando via social le istituzioni e sensibilizzando le due comunità (italiana e rumena)".