Monza, la commessa che ha salvato il clochard: "Ecco cosa è successo"

La storia a lieto fine di Monza

Il 19 dicembre la 32enne era stata presa di sorpresa quando un senzatetto aveva fatto irruzione nel negozio dove lavora. "Si è seduto in un angolo del negozio, borbottando parole incomprensibili. Non era aggressivo. Non lo avevo mai visto prima, però non sapevo che reazione avrebbe potuto avere. In quel momento ero sola in negozio, c'era solo una cliente che è rimasta con me alcuni minuti per poi allontanarsi", racconta la Brunetta al Corriere della Sera. Poi, "ha preso una decina di pezzi in tutto, maglie, pantaloni, giacche, e se li metteva uno sopra l'altro. In quel momento è arrivato un altro cliente, che lavora alla Procura di Monza, e che mi ha aiutato".