Roseto degli Abruzzi (Teramo), in auto travolge due bici: muore 22enne pittrice

Alla guida della vettura, non assicurata, un 34enne con un tasso alcolico superiore a 1,5. Nell'incidente, avvenuto lunedì mattina sulla statale Adriatica nella zona di Scerne di Pineto, ha perso la vita Flavia Di Bonaventura, 22 anni, pittrice di Roseto degli Abruzzi. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'uomo è indagato per lesioni e omicidio stradale.

Sull'asfalto non c'era alcun segno di frenata e, per questo, i carabinieri valutano tra le ipotesi quella dell'alta velocità. Nell'impatto violento i giovani sono stati scaraventati a terra, mentre la 22enne è stata trascinata dalla vettura per diversi metri. L'investitore, accortosi di quanto successo, si è fermato per prestare i primi soccorsi. All'arrivo dei soccorsi, i medici hanno tentato inutilmente di salvare la vita alla donna. Gravi le condizioni di un amico della vittima, un 21enne ricoverato in Rianimazione.

Comunità sotto shock -

Flavia Di Bonaventura era iscritta all'Accademia di Belle arti di Roma ed era cresciuta in una famiglia di artisti. Lo zio, il pittore Riccardo Celommi, ricorda la giovane: "Flavia aveva un talento naturale. Il dolore per la sua perdita è straziante".

Il sindaco Mario Nugnes la ricorda su Facebook, esprimendo il dolore di un'intera comunità: "I giovani non dovrebbero morire mai, e quando succede non troviamo le parole per descrivere un dolore troppo grande".