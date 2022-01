Rigopiano, 5 anni senza verità: parenti vittime chiedono giustizia

La tragedia di Rigopiano in 100 scatti Afp 1 di 100 Afp 2 di 100 Afp 3 di 100 Afp 4 di 100 Afp 5 di 100 Afp 6 di 100 Afp 7 di 100 Afp 8 di 100 Afp 9 di 100 Afp 10 di 100 Afp 11 di 100 Afp 12 di 100 Afp 13 di 100 Afp 14 di 100 Afp 15 di 100 Afp 16 di 100 Afp 17 di 100 Afp 18 di 100 Afp 19 di 100 Afp 20 di 100 Afp 21 di 100 Afp 22 di 100 Afp 23 di 100 Afp 24 di 100 Afp 25 di 100 Afp 26 di 100 Afp 27 di 100 Afp 28 di 100 Afp 29 di 100 Afp 30 di 100 Afp 31 di 100 Afp 32 di 100 Afp 33 di 100 Afp 34 di 100 Afp 35 di 100 Afp 36 di 100 Afp 37 di 100 Afp 38 di 100 Afp 39 di 100 Afp 40 di 100 Afp 41 di 100 Afp 42 di 100 Afp 43 di 100 Afp 44 di 100 Afp 45 di 100 Afp 46 di 100 Afp 47 di 100 Afp 48 di 100 Afp 49 di 100 50 di 100 51 di 100 52 di 100 53 di 100 54 di 100 55 di 100 56 di 100 Afp 57 di 100 58 di 100 59 di 100 60 di 100 61 di 100 62 di 100 63 di 100 64 di 100 65 di 100 Afp 66 di 100 67 di 100 68 di 100 69 di 100 70 di 100 71 di 100 72 di 100 73 di 100 74 di 100 75 di 100 76 di 100 77 di 100 78 di 100 79 di 100 80 di 100 81 di 100 82 di 100 83 di 100 84 di 100 85 di 100 86 di 100 87 di 100 88 di 100 89 di 100 90 di 100 91 di 100 92 di 100 93 di 100 94 di 100 95 di 100 96 di 100 97 di 100 Afp 98 di 100 99 di 100 100 di 100 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fiaccolata, alzabandiera, deposizione fiori e messa: così saranno ricordate sul luogo della tragedia le 29 vittime della valanga che 5 anni fa travolse l'hotel resort di Rigopiano. "Noi lottiamo da 5 anni per dare giustizia ai nostri angeli e per far sì che mai più si ripeta quello che è successo a Rigopiano", hanno scritto in una nota i promotori del comitato vittime. "Non si spengano i riflettori su questa tragedia".