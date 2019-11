Rigopiano, all'asta vini e champagne dell'hotel | Parenti delle vittime sconvolti

"Le ha messe in vendita - la denuncia del legale dei parenti delle vittime - il curatore del Fallimento 70/2010, Del Rosso srl, mentre non è conosciuto chi

farà il macabro brindisi al prezzo di aggiudicazione di 1.800 euro e ha partecipato per rilanciare, dato che il prezzo base era di 700 euro". Quello che "ha sconvolto i miei assistiti è che vi è stata una macabra asta che ha visto più persone competere per assicurarsi le bottiglie della cantina della

morte".

Secca la replica del curatore sotto accusa: "Le cose non stanni in questi termini, Con l'autorizzazione del giudice li sto mettendo in vendita, ma non c'è alcun collegamento tra i beni all'asta e le vicende che riguardano la valanga che ha poi travolto l'albergo, così come non c'entrano le vittime. Sono commenti speculativi".

Sarà. Ma all'asta non ci sono solo i vini ma anche gli arredi dell'hotel compresi quadri, specchi, cornici, sculture, poltrone, tavoli, librerie e scrittoi. Insomma, in vetrina è finito di tutto quel che si pensa possa essere riutilizzato, persino un'autoclave, la sega da banco, caldaie e pellets. E, a leggerlo, fa un certo effetto.