Rigopiano, assolto perché portò i fiori sulla "tomba" del figlio: "Mai avrei pagato quella multa"

ansa

"Mai avrei pagato quella multa per un fiore portato a mio figlio". Così Alessio Feniello, padre di Stefano, 28 anni, morto nella tragedia dell'hotel Rigopiano il 18 gennaio 2017, commenta a Il Corriere della Sera l'assoluzione. Era finito sotto processo per essersi introdotto con la moglie Maria, il 21 maggio 2018, all'interno dell'area sottoposta a sequestro, per un omaggio a suo figlio. "Il giudice ha avuto la delicatezza e l'umanità per capire e mi ha assolto", aggiunge.