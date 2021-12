Red Ronnie, incidente in autostrada e ricovero d'urgenza | Il post sui social: "Ecco le foto dello mio schianto"

Momenti di paura per l'incidente stradale che ha coinvolto Red Ronnie (all’anagrafe Gabriele Ansaloni ). Il giornalista e critico musicale si trovava all’altezza del casello dell’Aquila Ovest, sulla Roma-Teramo ed è stato subito soccorso da un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale.

L'urto - Secondo una prima ricostruzione, l’automobile sulla quale viaggiava Red Ronnie in direzione Teramo ha urtato una cuspide formata dal guard rail. Sono intervenuti prontamente anche gli agenti della polizia stradale che opera sul tratto interessato dall’incidente per svolgere gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

I momenti in ospedale - Red Ronnie è stato ricoverato a scopo precauzionale in attesa degli esami diagnostici. Fin dal primo momento sono arrivati tantissimi messaggi preoccupati di amici e fan, ma lui ha rassicurato tutti con un post sui social: "Sì, ho avuto un brutto incidente e sono stato sommerso dalle telefonate. Non ho potuto rispondere a tutti, ma sto bene". In seguito il critico televisivo ha pubblicato un video dove spiega ulteriormente la vicenda e mostra le foto dello spaventoso incidente.