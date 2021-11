Incidente mortale a Riccione, ubriaco il giovane alla guida | Morto sul colpo un 19enne: aveva i documenti di un amico

Inchiesta per omicidio stradale - La Procura di Rimini ha quindi aperto un'inchiesta per omicidio stradale. La polizia locale aveva inizialmente identificato il deceduto come un albanese di 20 anni, secondo quanto risultava dai documenti: in realtà si è saputo che il morto è Nathan Franchini, un italiano, residente a Cattolica, come gli altri quattro amici. Si sta verificando se il giovane si sia fatto prestare i documenti perché nelle discoteche potevano entrare solo ragazzi dai 20 anni in su (per le ragazze richiesti i 18 anni). Ma non si escludono altre ipotesi. Dopo lo schianto Franchini, che era sul sedile posteriore della vettura, è morto sul colpo, mentre gli altri quattro sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, accorsi insieme al 118 e alla polizia locale. Sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 da Bologna e da Ravenna.

Documenti nel mirino - Gli inquirenti stanno verificando la veridicità dei documenti anche per gli altri passeggeri. In ospedale sono finiti il 20enne al volante, un altro giovane di 21 e due ragazze di 17, una delle quali è in terapia intensiva all'ospedale Bufalini. Tutti gli altri non sarebbero in pericolo di vita. I giovani viaggiavano su una Fiat 500 e lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 7. Ancora da chiarire i motivi dell'incidente: se il conducente abbia perso il controllo perché ubriaco o per l'asfalto bagnato, o per la velocità.