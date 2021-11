Roma, incidente tra auto e monopattino: muore 48enne

IPA

Un uomo è morto a Roma in un grave incidente che ha coinvolto il monopattino su cui viaggiava. E' successo intorno alle ore 18.30 di martedì: il monopattino è stato travolto da un'auto in via Cesare Federici, all'intersezione con via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e il personale del 118.