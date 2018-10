Maltempo, Chieti: auto sommersa nel sottopasso, un uomo si tuffa e salva una donna

A Francavilla al Mare (Chieti) una donna, rimasta intrappolata in un auto sommersa in un sottopassaggio invaso dall'acqua per il maltempo, è stata salvata dall'intervento di un passante. Il soccorritore, il 45enne Luca Ortu, si è tuffato per liberare la donna bloccata nel veicolo e l'ha tratta in salvo. "Mi sono reso conto che non si poteva aspettare - ha raccontato l'uomo -. Non mi sento un eroe anche se mi è sembrato di vedere un film".