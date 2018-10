Maltempo, nubifragio nel Catanese: detriti sulle automobili

Nubifragio si abbatte sul Catanese Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nubifragio non ha interessato fondi agricoli della piana di Catania e strade di collegamento, non ha colpito i centri abitati. Sono state decine i mezzi di trasporto in 'panne' e sul posto i vigili del fuoco hanno inviato squadre e sommozzatori per soccorrere gli automobilisti.



L'acqua caduta è stata fatta defluire in un canalone e la polizia stradale ha aperto la statale 417 con una corsia alternata per permettere alle vetture di spostarsi. Non si registrano danni alle persone. Molta paura tra gli automobilisti.