21 ottobre 2018 08:33 LʼItalia nella morsa del maltempo: nubifragio a Roma, tromba dʼaria a Milano Da lunedì il termometro dovrebbe scendere drasticamente, con un calo delle temperature che raggiungerà anche gli 8-10 gradi

L'Italia torna nella morsa del maltempo. Forti piogge si sono abbattute nel pomeriggio di domenica nel Catanese, trasformando le strade in fiumi. Stesso destino per Roma, dove è caduta anche una violenta grandinata: diversi gli interventi della polizia locale per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati nei loro mezzi a causa delle strade allagate. Tromba d'aria a Milano e nel Riminese.

Da lunedì il termometro dovrebbe scendere drasticamente, con un calo delle temperature che raggiungerà anche gli 8-10 gradi.



Tromba d'aria a Milano - Una tromba d'aria si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per alberi caduti nell'hinterland a sud della metropoli, a Gorgonzola, Melegnano e a San Donato. Poi il vortice si è spostato in direzione del centro cittadino, con mulinelli d'aria anche nella zona della stazione centrale.



A Roma le strade diventano fiumi, allagata la basilica di San Sebastiano - Diversi interventi della polizia municipale romana in seguito alle forti piogge e alla grandinata, che hanno colpito la città. I vigili hanno dovuto soccorrere alcuni conducenti rimasti bloccati dentro le proprie auto, andate in avaria a causa dell'acqua alta che ha invaso le strade e che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro.



Allagata la basilica di San Sebastiano fuori le mura sull'Appia dove si è raggiunto quasi il mezzo metro d'acqua. L'allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l'acqua è entrata dentro la chiesa.





Maltempo a Roma, grandine e strade allagate Ansa 1 di 29 Ansa 2 di 29 Ansa 3 di 29 Ansa 4 di 29 Ansa 5 di 29 Ansa 6 di 29 Ansa 7 di 29 Ansa 8 di 29 Ansa 9 di 29 Ansa 10 di 29 Ansa 11 di 29 Ansa 12 di 29 Ansa 13 di 29 Ansa 14 di 29 Ansa 15 di 29 Ansa 16 di 29 Ansa 17 di 29 Ansa 18 di 29 Ansa 19 di 29 Ansa 20 di 29 Ansa 21 di 29 Ansa 22 di 29 Ansa 23 di 29 Ansa 24 di 29 Ansa 25 di 29 Ansa 26 di 29 Ansa 27 di 29 Ansa 28 di 29 Ansa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci