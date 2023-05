L'Aquila, non vedente dalla nascita si laurea in Storia con una tesi in braille

Quando i limiti diventano opportunità.

Un motto divenuto una ragione di vita per il 33enne Pasquale Ritenuto, di Sulmona (L'Aquila), che, non vedente dalla nascita, è riuscito a raggiungere uno dei suoi tanti obiettivi laureandosi in Lettere Moderne all'Università dell'Aquila con la votazione di 103/110. "Questo risultato per me è motivo di orgoglio", il commento a caldo del neodottore, che ha discusso la tesi anche in versione braille, ricostruendo nel dettaglio e con dovizia di particolari la Sulmona medievale, coadiuvato dal relatore, il professor Amedeo Feniello.