Mitsushiro Iwamoto da record: il primo velista cieco a realizzare la traversata del Pacifico senza scalo

Nel 2013 fu una balena a fermarlo (e a fargli rischiare la vita in un naufragio). Ma non si è dato per vinto. E oggi può esultare. Mitsushiro Iwamoto, 52 anni, è il primo velista ipovedente ad aver completato la traversata dell'Oceano Pacifico senza scali. Ben 8.700 miglia (circa 14 mila chilometri) in compagnia di Doug Smith, il navigatore-guida americano che lo ha assistito comunicandogli direzione e forza dei venti (e possibili ostacoli all'orizzonte). Iwamoto ha fatto tutto il resto, manovrando da solo timone e vele. Fino ad arrivare a Fukushima a meno di due mesi dalla partenza dalla California.