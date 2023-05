Chieti, raro parto trigemellare in ospedale: un caso ogni 100mila

Alice, Amanda e Arianna non sanno ancora di essere "un caso classificato in letteratura tra quelli rari".

Sono tre gemelline messe al mondo il 25 aprile da una 37enne del Molise, alla sua seconda gravidanza, nella Clinica Ostetrico-Ginecologica del Policlinico di Chieti diretta da Marco Liberati, unità operativa punto di riferimento per le gravidanze complicate e gemellari seguite da Francesco D'Antonio, professore all'Università D'Annunzio e responsabile del Centro di Medicina Prenatale e gravidanze a rischio. Mamma e tre figlie stanno bene. I medici hanno aspettato che la gravidanza arrivasse a 32 settimane e hanno fatte venire alla luce le tre piccole per mettere in sicurezza la loro vita: "Questo tipo di gravidanza quasi mai viene portata a termine".