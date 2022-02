Firenze, parto record di tre gemelli omozigoti: accade in un caso su 100mila

"È un caso molto raro che si verifica in un caso ogni 100mila nascite - spiega la dottoressa Anna Franca Cavaliere , direttrice di ostetricia e ginecologia -. I tre gemelli sono stati concepiti naturalmente da un unico ovulo che qualche giorno dopo la fecondazione si è diviso dando origine a tre sacchi amniotici , ognuno contenente un feto ma sostenuti da una sola placenta".

La gravidanza trigemellare "non è evento comune, ma in tali casi la monocorialità è ancor più rara e di certo non senza rischi", ha sottolineato la dottoressa Cavaliere.

I piccoli sono venuti alla luce senza complicazioni alla 32esima settimana con taglio cesareo, come era prevedibile in caso di parto trigemino. I bimbi sono nati prematuri, ma tutti con un buon peso: 1.730, 1.724 e 1.500 grammi. Si sono adattati subito alla vita fuori dall'utero e, anche se respiravano da soli, sono "aiutati" con un piccolo flusso di ossigeno.