Sudafrica, parto record per una 37enne che ha dato alla luce 10 gemelli

Un parto da record in Sudafrica. Nella provincia del Gauteng una donna di 37 anni, Gosiame Thamara Sithole, ha dato alla luce 10 gemelli. E' stato così battuto il precedente primato della maliana Halima Cissè, che che a maggio ha partorito in Marocco nove bambini. La Sithole ha avuto due figli in più rispetto a quelli che i medici avevano previsto in base agli accertamenti diagnostici.