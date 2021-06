Georgia, 20 figli in un anno grazie alla maternità surrogata: coppia di genitori punta ad arrivare a 100

Instagram

Venti figli in un anno avuti grazie alla maternità surrogata. E' la storia di una blogger russa di 23 anni, Kristina Öztürk, e di suo marito, il magnate turco Galip Öztürk. La coppia, che vive a Batumi, in Georgia, punta a raggiungere i 100 figli. Come riportano i media internazionali, la coppia paga circa 9mila euro per ogni gravidanza e si fa aiutare da 16 tate.