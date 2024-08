Precipita col fuoristrada in Abruzzo, morto pilota di Formula 3000 ma salva l'amica

Dopo aver visto il tramonto sulla montagna abruzzese e aver cenato, nella tarda serata di lunedì, la coppia di amici stava riscendendo a valle, in considerazione anche delle avverse condizioni atmosferiche. Qui, sul sentiero che collega il piano delle Cinquemiglia a Frattura, frazione del comune di Scanno (Aq), è avvenuto il tragico incidente. Il 40enne, arrivato nei pressi di un ripetitore dei vigili del fuoco, avrebbe perso l'orientamento a causa della nebbia, imboccando un sentiero sbagliato e scosceso. Dopo aver fatto scendere la 27enne che era con lui nell'abitacolo, salvandole così la vita, il pilota avrebbe quindi tentato in diversi modi di risalire, ma la situazione è apparsa compromessa. Quando ha capito che non poteva fare più nulla, si sarebbe lanciato dal mezzo in corsa, precipitando per centinaia di metri.