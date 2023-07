Aborto, al Sant'Anna di Torino una stanza per l'ascolto delle donne incinte: è polemica

Una stanza contro l'aborto.

Nasce al Sant'Anna di Torino, primo ospedale d'Italia per numero di parti e primo in Piemonte per il numero di aborti, la "stanza dell'ascolto" per dissuadere le donne che pensano di interrompere la gravidanza. In quella stanza le future mamme incontreranno, su appuntamento, i volontari del Movimento per la Vita che "proveranno ad aiutarle a superare le cause che potrebbero indurle all'aborto". L'iniziativa nasce da una convenzione firmata dalla Città della Salute e dalla Federazione Movimento per la vita. E ha già scatenato non poche polemiche politiche.