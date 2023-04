Il North Dakota approva il divieto quasi totale dell'aborto

La Camera dello Stato repubblicano del North Dakota ha approvato un divieto quasi totale dell'aborto con 76 voti a favore e 14 contrari.

Lo riporta Abc News. Il provvedimento definisce l'interruzione di gravidanza un reato di "classe C", quindi punibile con cinque anni di carcere e o una multa da 10mila dollari. Queste pene non sono imputabili alla donna che vuole abortire ma al medico che pratica la procedura. Le uniche eccezioni sono se la salute o la vita della madre sono in pericolo e nei casi di stupro o incesto, ma solo fino a sei settimane di gravidanza ovvero quando molte donne non sanno neanche di essere incinte.