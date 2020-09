A Norcia video hard sui totem informativi, il Comune: "Puniremo gli autori"

Gli abitanti di Norcia (Perugia) hanno potuto osservare sui totem informativi di Porta Romana e Porta Ascolana una pubblicità diversa dal solito. Sugli schermi delle installazioni, infatti, sono comparsi per qualche ora video e annunci di un popolare sito porno. Il Comune ha spiegato che dietro le pubblicità indesiderate potrebbe esserci l'intrusione di alcuni hacker . E promette: "Puniremo gli autori".

La denuncia - A rendere nota la vicenda la pagina Facebook Castelluccio di Norcia, con questo invito: "Amanti del porno, tutti a Norcia". E in molti avevano pensato a uno scherzo. In realtà, sugli schermi di due totem informativi del borgo medievale erano davvero apparsi video e pubblicità di un sito per adulti. "Questi strumenti favoriranno una comunicazione dinamica e interattiva, fruibile h24...”, concludeva il post di "denuncia".

La rabbia del Comune - Chi - comprensibilmente - non l'ha presa con altrettanta ironia è stato il Comune umbro, che sempre sui social ha comunicato che "si sono verificate spiacevoli intrusioni nei sistemi informatici. Il sistema ovviamente ha tracciato tutto e l'Amministrazione si tutelerà in ogni sede per aver subito un grave danno di immagine", ribadendo che "lo scopo dei totem era e rimane meramente quello informativo".