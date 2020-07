Bologna, prende una multa per aver proiettato un film porno in piazza, poi lancia una raccolta fondi per pagarla

"Sono Carlo Ferretti, Imperatore delle Terre del Nord, uno studente e Goliarda bolognese che ha pensato di illuminare la notte della sua città con un bel film a luci rosse, da godermi con gli amici in una sera d'estate". Con questo messaggio l'autore della bravata bolognese ha lanciato la raccolta fondi per pagare la multa di 5 mila euro imposta dalla polizia emiliana. Nella serata di ieri, con alcuni amici, Ferretti aveva proiettato un film a luci rosse in Piazza Maggiore .

La raccolta, che il ragazzo ha definito come "Il prezzo della gloria", ha addirittura superato in poche ore la cifra stimata di 5 mila euro grazie anche a una singola donazione di 600 euro. Oltre alle offerte, molti hanno voluto lasciare un loro commento sulla vicenda: "La prossima volta avvisaci" scrive Valentina, "Il nobel per l'idea geniale" commenta Alessia, mentre per tale Nicolò, Ferretti è un "eroe nazionale". E c'è anche chi avrebbe voluto contribuire maggiormente ma il portafoglio non glielo ha permesso: "Ti avrei mandato qualcosa in più ma sono in bolletta". Adesso aspettiamo il sequel" ironizza un utente.