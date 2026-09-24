"Il pasto in bianco di cui parliamo è un menù che non ha la pasta rossa, ma ha la pasta bianca, poi il petto di pollo, o comunque della carne bianca, e così via" ha risposto il primo cittadino di Mortara. Una sorta di proposta light tutta in bianco, sia la carne che la pasta. E alla domanda se nel pacchetto alimentare sono presenti frutta e verdura Fabio Farina ha detto: "Mi sembra di sì, ci dovrebbero essere". Il sindaco ha sottolineato che questa linea d'azione sta già mostrando i primi risultati: la diversità di trattamento e alimenti non molto invitanti per i palati dei più piccoli, spinge i minori a reclamare per cambiare la situazione. I mancati pagamenti, nella maggior parte dei casi, erano dovuti a delle dimenticanze ha concluso il primo cittadino di Mortara.