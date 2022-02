A Fermo l'addio a Giuseppe morto a 16 anni durante uno stage: "Ora gioca a calcio nella squadra di Dio"

É stata una giornata di dolore e di preghiera a Monte Urano, un paese di ottomila abitanti in provincia di Fermo.

L'intera comunità si è unita al dolore dei familiari del giovane Giuseppe Lenoci, morto a 16 anni in un incidente stradale ad Ancona, mentre svolgeva uno stage con una ditta di termoidraulica. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Michele Arcangelo. "Giuseppe non è scomparso nel nulla, ora gioca a calcio nella squadra di Dio, gioca per noi", le parole di don Luigi Mancini durante l'omelia.