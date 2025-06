Tredicenne ucciso con il suo cane da un pusher a Milano, la famiglia: "Vogliamo giustizia"

La famiglia però, scrive "Il Giorno", chiede anche che "sia accertata la responsabilità dei due che hanno portato mio fratello di appena 13 anni in quel luogo, incuranti di metterlo in pericolo", chiarisce Mariam, 18 anni, la sorella maggiore di Hazem. La giovane si riferisce a Ossama A. e Mohamed Z., 19 e 21 anni, entrambi egiziani come Hazem, che quel giorno (era il 16 maggio) erano andati con lui in viale Vittorio Veneto per la droga. E' perché è uscito con loro, dice il padre Ahmed Elsayed, che "Hazem si è trovato in quella situazione". E ricorda: "Prima di uscire è tornato indietro tre volte. Ha abbracciato la madre e, ogni volta, le ha detto 'ti amo'". Adesso la donna, Heba, non fa altro che ascoltare in televisione le preghiere arabe del tempo del lutto.