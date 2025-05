Milano, è morto il ragazzino di 13 anni accoltellato in centro

È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato il 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. A due settimane dall'aggressione il giovane, che era ricoverato all'Ospedale Fatebenefratelli, non ce l'ha fatta. Ora l'accusa contestata dalla pm Francesca Crupi si tramuterà in omicidio volontario.