"Striscia la notizia", cani incatenati in una discarica a cielo aperto

Animali incatenati e impauriti costretti a vivere in una situazione di assoluto degrado. È la trieste vicenda portata alla luce da Edoardo Stoppa nel corso della puntata di "Striscia la Notizia" in onda venerdì 21 dicembre. L'inviato della trasmissione ha mostrato una vera e propria discarica a cielo aperto, dove tra materiali di ferro, vecchi frigoriferi e automobili, vivono alcuni cani legati con delle catene o rinchiuse in delle gabbie.



Stoppa è riuscito a contattare l'uomo che ha occupato il territorio. Quest'ultimo non ha nascosto le difficoltà nel mantenere gli animali dopo la morte del padre, ma nonostante la richiesta di aiuto da parte di alcuni volontari, l'uomo non sembra intenzionato a separarsi dai cani.