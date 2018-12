Puglia, rimessa per camion utilizzata come deposito illegale di animali

Ancora una storia di maltrattamenti sugli animali. Questa volta “Striscia la Notizia” è andata in Puglia, dove ha scoperto una rimessa per camion e veicoli di grosso tonnellaggio in cui sono rinchiusi cani, gatti e perfino una scimmia. Inutile dire che le condizioni igieniche e di sopravvivenza siano al limite, inoltre il macaco – che è confinato in un piccolo garage chiuso all’interno di una gabbia buia – soffre più degli altri: “Le scimmie sono animali sociali – spiega Edoardo Stoppa – e costringerla in questa situazione la rende molto aggressiva e pericolosa”.



La sua storia parte da lontano come racconta ai microfoni uno dei proprietari di un box della zona: “La scimmia è stata regalata a questo signore da una persona di Trani, vennero quelli della protezione animali, ma una volta denunciato non si sono più presentati”. Per adesso i cani, anch’essi rinchiusi in gabbia, sono stati liberati.