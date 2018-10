Striscia la Notizia: Roma, altro caso di maltrattamento verso gli animali

Cavalli di ogni taglia, puledri, asini, ma anche cani, oche e galline. In provincia di Roma, su una collina che sorge ai lati di una strada carrabile, sono moltissimi gli animali costretti a vivere in situazioni disagiate. Nessuno si prende cura di loro e la vicinanza al traffico e ai palazzi circostanti non aiuta. Edoardo Stoppa ha intervistato i responsabili, che hanno poca voglia di parlare e che hanno mandato via in malo modo l'inviato di Striscia la Notizia.



La denuncia è partita dopo che la foto di un puledro denutrito aveva fatto il giro del web. Qui, gli animali sono costretti a passeggiare nei liquami o a restare rinchiusi in gabbia. Inoltre continuano a proliferare e questo aggrava ancora di più la situazione. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Roma, che ha provveduto a sequestrare gli animali e a denunciare il responsabile per maltrattamenti.