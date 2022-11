"Ciribiribì Kodak", la casa di Davide Marotta è stata abbattuta

Sono stati inutili gli appelli di Davide Marotta perché la sua casa è stata abbattuta. L'abitazione dell'attore, diventato noto al grande pubblico dopo aver recitato nel celebre spot "Ciribiribì Kodak", alla fine è stata demolita a causa di alcuni abusi edilizi effettuati nel corso degli anni. Il casolare che si trova a Poggioreale, nel centro di Napoli, risale alla fine dell'Ottocento. L'attore lo avevo comprato e poi ristrutturato negli anni '90.

"Davide non è con noi perché non sta bene, sta soffrendo in questo momento", a parlare è Vito Paglia l'inviato di "Pomeriggio Cinque" che mostra il lavoro delle ruspe mentre sono in atto le attività di demolizione. Davide Marotta, ospite nei giorni scorsi sempre a Canale 5, ha più volte raccontato il valore affettivo che lo lega alla casa dove è nata e cresciuta tutta la sua famiglia. Lo stabile, infatti, è stato acquistato e ristrutturato dall'attore negli anni '90 per dare la possibilità a sua madre di continuare a vivere proprio nella casa dove era nata.

Adesso, però, non ci sarebbe più niente da fare per il casolare familiare nonostante l'attore abbia vinto il ricorso al Tar nel 2017 dopo un lungo braccio di ferro con il Comune di Napoli per alcuni abusi edilizi.