"Ciribiribì Kodak", interrotta la demolizione della casa dell'attore

Stamattina alle 6 era prevista la demolizione della casa di Davide Marotta, l'attore napoletano diventato noto al grande pubblico dopo aver interpretato l'alieno "Ciribiribì Kodak" nel celebre spot degli anni '80. Dopo l'appello fatto a "Pomeriggio Cinque", l'abbattimento dell'abitazione di Marotta, che si trova a Poggioreale e dove l'attore vive con il fratello e la madre 88enne, è stato interrotto perchè sarebbero in corso alcune trattative con la Procura. Merito anche dei cittadini che hanno espresso la loro solidarità all'attore napoletano e hanno bloccato alcune strade per dire "No alle ruspe".

Intanto Davide Marotta non si arrende e a "Pomeriggio Cinque" dichiara: "Per un cavillo giudiziario la mia vita è inscatolata, questo non è uno slogan ma è la realtà. Spero che la situazione si risolva perché non è possibile finire una vita così. Ancora oggi non so che fine farò domani", conclude.

L'ex rudere che si trova a Poggioreale, nel centro di Napoli, risale alla fine dell'Ottocento. Davide Marotta ha più volte raccontato il valore affettivo che lo lega alla casa che ha più di 150 anni dove è nata e cresciuta tutta la sua famiglia. Lo stabile, infatti, è stato acquistato e ristrutturato dall'attore negli anni '90 per dare la possibilità a sua madre di continuare a vivere proprio nella casa dove era nata. Adesso, però, la proprietà di famiglia rischia di essere demolita nonostante Marotta abbia vinto il ricorso al Tar nel 2017 dopo un lungo braccio di ferro con il Comune di Napoli per alcuni abusi edilizi.