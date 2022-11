"Ciribiribì Kodak", l'appello dell'attore del celebre spot: "Domani demoliranno la mia casa, aiutatemi"

È un appello disperato quello di Davide Marotta, l'attore napoletano noto al grande pubblico per aver vestito i panni dell'alieno "Ciribiribì Kodak" nel celebre spot degli anni '80. A "Pomeriggio Cinque" Marotta chiede aiuto perché la sua casa verrà demolita. "Domani la casa di famiglia verrà demolita, nonosante il Tar mi abbia dato ragione", spiega l'attore in lacrime mentre racconta la storia della villa dove è nata tutta la sua famiglia e che lui ha acquistato e ristrutturato negli anni '90.

L'ex rudere che si trova a Poggioreale (NA) risale alla fine dell'Ottocento. "Ottantaquattro anni fa - spiega Marotta - in questa stanza, in questa sala è nata mia madre, qui sono nate le mie zie. Ho acquistato la casa nel 1993 perché volevo fare un regalo a mia madre dopo tutti i sacrifici che aveva fatto per me". Adesso, però, la casa di Marotta rischia di essere distrutta nonostante l'attore abbia vinto il ricorso al Tar nel 2017 dopo un lungo braccio di ferro con il Comune di Napoli per presunti abusi edilizi.

"Quello che non mi spiego - continua Marotta - è perché la procura voglia demolire tutta la casa. Andrebbe bene se demolissero solo una parte, ma non la casa intera dopo tutti i lavori di ristrutturazione fatti", propone l'attore che poi annuncia: "Domani circa 150 persone si opporranno insieme a me a questa demolizione".