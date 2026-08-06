Cagliari, sgominata una rete internazionale di traffico di clandestini

L'indagine, condotta dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, dalla Squadra Mobile di Cagliari e dalla Sisco, avrebbe ricostruito un sistema organizzato per gestire le partenze di migranti dalle coste algerine verso il sud Sardegna. Secondo gli investigatori, al vertice del gruppo ci sarebbe stato un cittadino algerino residente nel Cagliaritano, ritenuto il coordinatore del sodalizio: avrebbe curato il reclutamento dei migranti, il pagamento delle traversate, il coinvolgimento degli scafisti e l'organizzazione logistica dei viaggi. La rete avrebbe avuto collegamenti tra El Kala, in Algeria, Cagliari e Marsiglia. In Sardegna, secondo l'accusa, sarebbero state gestite le fasi dell'accoglienza, la produzione di documenti contraffatti e il supporto operativo ai componenti dell'organizzazione.