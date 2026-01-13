Firenze, la giungla dei parcheggi sotterranei tra droga e criminalità

"La situazione nei parcheggi sotterranei è assolutamente fuori controllo". Sono le parole di denuncia di Giovanni Gandolfo, consigliere FdI a Firenze. "Spaccio, consumo di droga, spaccate... I cittadini non ne possono più". Da inizio 2025 le segnalazioni sarebbero 20mila, 10mila gli allontanamenti. E il fulcro di tutto sono i parcheggi sotterranei, che durante la notte si trasformano in covi di delinquenza e in luoghi di consumo e spaccio di droga.