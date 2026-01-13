"Focolaio di meningite a Napoli', l'Asl smentisce l'allarme social: "Assenza di correlazione non suggerisce un contagio diretto"

"I casi attualmente ricoverati presso l'Ospedale Cotugno - sottolinea l'Azienda ospedaliera nella nota - presentano diverse matrici patogene e non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo. Tale incidenza rientra nei flussogrammi stagionali attesi, in particolare alla luce del brusco cambio di temperature. Si conferma un legame di conoscenza tra tre soggetti affetti da Neisseria meningitidis; uno dei quali giunto ieri in rianimazione, i restanti due da degenza in reparto in condizioni cliniche stazionarie. L'assenza di correlazione cronologica tra le insorgenze non suggerisce l'ipotesi di una catena di contagio diretta. I pazienti sono a ogni modo in fase di valutazione clinica e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Asl sta completando i protocolli di screening e sorveglianza previsti".