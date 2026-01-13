Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL CASO

"Focolaio di meningite a Napoli', l'Asl smentisce l'allarme social: "Assenza di correlazione non suggerisce un contagio diretto"

Tre pazienti affetti da meningite ma "è incidenza stagionale"

13 Gen 2026 - 16:35
© Withub

© Withub

Nessun "focolaio" di meningite in corso a Napoli. Lo sottolinea in una nota l'Azienda ospedaliera dei Colli, alla quale afferisce l'ospedale Cotugno specializzato nella cura delle malattie infettive, in relazione all'allarme girato su alcuni social network, in particolare sulle app di messaggistica istantanea, su una presunta diffusione di casi di meningite da Neisseria meningitidis (meningococco).

Leggi anche

Bari, bimbo di 3 anni morto in ospedale: probabile meningite | L'Asl: "Non era vaccinato"

Prevenzione vaccinale negli adolescenti, in Italia disparità regionali e coperture insufficienti per Meningite B e HPV

"I casi attualmente ricoverati presso l'Ospedale Cotugno - sottolinea l'Azienda ospedaliera nella nota - presentano diverse matrici patogene e non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo. Tale incidenza rientra nei flussogrammi stagionali attesi, in particolare alla luce del brusco cambio di temperature. Si conferma un legame di conoscenza tra tre soggetti affetti da Neisseria meningitidis; uno dei quali giunto ieri in rianimazione, i restanti due da degenza in reparto in condizioni cliniche stazionarie. L'assenza di correlazione cronologica tra le insorgenze non suggerisce l'ipotesi di una catena di contagio diretta. I pazienti sono a ogni modo in fase di valutazione clinica e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Asl sta completando i protocolli di screening e sorveglianza previsti". 

Ti potrebbe interessare

meningite
napoli

Sullo stesso tema