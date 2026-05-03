A un mese dal crollo del ponte sul Trigno, la famiglia del disperso: "Rimuovete le macerie, non possiamo più aspettare"

Nuovo appello da parte dei famigliari di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni originario di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dal 2 aprile scorso quando il ponte sulla strada statale 16 si è sbriciolato sul Trigno, in Molise, a causa del maltempo, inghiottendo la sua auto. "Sono la mamma di Domenico, non chiedo favori, ma giustizia. Mio figlio non deve restare neanche un altro giorno lì sotto. È vergognoso. È il dolore di una madre che parla e che chiede che suo figlio torni a casa". Queste le parole della donna in un appello social pubblicato dall'associazione "Pescatori a tavola". Parole cariche di dolore e rabbia anche da parte del fratello di Domenico, Alessandro Racanati."È passato un mese dal crollo del ponte Trigno e ancora è tutto fermo, come niente fosse. Non possiamo più aspettare: rimuovete le macerie".