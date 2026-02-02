Askatasuna, al Tg4 il racconto dei due poliziotti pestati a Torino

Parlano alle telecamere del Tg4 i due poliziotti vittime dell'aggrediti lo scorso sabato a Torino, da parte di attivisti vicini al centro sociale Askatasuna. L'agente Alessandro Calista pone l'accento sull'importanza della formazione pregressa nel gestire l'aggressione: "Grazie agli addestramenti sono riuscito a contenere la paura". Il collega Lorenzo Virgulti spiega di avere "ricordi ancora confusi" e poi racconta come ha difeso il collega.