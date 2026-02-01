"Alessandro ha 29 anni, Lorenzo ne ha 28. Contro di loro martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi, pietre lanciate con le catapulte, oggetti contundenti di ogni genere e jammer per impedire alla polizia di comunicare. 'Erano lì per farci fuori', ha detto un agente. Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati", ha aggiunto nel lungo post Giorgia Meloni.