Neonata rapita, esclusiva Tgcom24: Rosa Vespa nella chat di famiglia: "Non vi hanno fatto entrare per il Covid"

"Non possiamo stare insieme perché io ho un po' di tosse, lui non me lo fanno stare vicino perché per 4 giorni deve stare sotto osservazione e non deve entrare in contatto con nessuno esterno perché può prendere i virus, perché ha le difese immunitarie basse". A parlare è Rosa Vespa, la donna arrestata a Cosenza per aver rapito una bambina nella clinica Sacro Cuore. Per far credere a tutti i suoi familiari di essere incinta aveva creato un gruppo su WhatsApp, usato per aggiornarli, bugia su bugia, durante tutta la falsa gravidanza e anche dopo il parto mai avvenuto.